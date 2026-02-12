Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη 39χρονος, χθες τα ξημερώματα, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει, κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, προσκρούοντας σε δύο σταθμευμένα οχήματα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τους αστυνομικούς ελέγχους το τελευταίο 24ωρο συνελήφθη ένας ακόμη οδηγός, που φέρεται να έπιασε τιμόνι, έχοντας καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ.
- Μετά τον ανταρόλυκο έρχεται… ανάσταση για μαμούθ, ντόντο και τίγρεις Τασμανίας – Τι γίνεται στο Ντουμπάι
- «Οι Αθώοι»: Ο Γιάννος και ο Πέτρος διεκδικούν τη Μαργαρίτα – Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς του Mega
- Η απίστευτη τεχνολογία στην Εποχή των Παγετώνων – Τι αποκαλύπτει ένα σπήλαιο στο Όρεγκον