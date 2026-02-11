Τραγωδία σημειώθηκε στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, όπου ρωσικό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο τριών μικρών παιδιών — δύο αγοριών ενός έτους και ενός κοριτσιού δύο ετών — καθώς και ενός 34χρονου άνδρα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Σινεχούμποφ.

Ο Σινεχούμποφ ανέφερε ότι «δυο αγόρια ενός έτους και κορίτσι δύο ετών σκοτώθηκαν» όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε σπίτι στην κοινότητα Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα των δύο εμπόλεμων χωρών. Ο ίδιος εξέφρασε «ειλικρινή συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για 35χρονη έγκυο γυναίκα που διασώθηκε τραυματισμένη μετά το πλήγμα, προσθέτοντας ότι οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Τη Δευτέρα, στην ίδια κοινότητα, είχαν χάσει τη ζωή τους μια γυναίκα και ένα δεκάχρονο παιδί, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή ένταση των επιθέσεων στην περιοχή.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν κάθε βράδυ πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα να σκοτώνονται συχνά άμαχοι πολίτες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Αυξημένος απολογισμός θυμάτων

Σύμφωνα με έκθεση της αποστολής παρακολούθησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, το 2025 καταγράφηκε ως η «πιο φονική» χρονιά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, με περισσότερους από 2.500 άμαχους νεκρούς.

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, ο ΟΗΕ έχει καταμετρήσει σχεδόν 15.000 νεκρούς και πάνω από 40.600 τραυματίες μεταξύ των ουκρανών αμάχων, αριθμοί που αναδεικνύουν το βαρύ ανθρώπινο τίμημα του πολέμου.