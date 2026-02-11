Η ιστορία του Μπάμπη συγκινεί βαθιά, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει ποια είναι η οικογένειά του και αδυνατεί να τη βρει, αφού δεν θυμάται βασικές λεπτομέρειες. Κάθε μέρα περιμένει με αγωνία μήπως κάποιος τον αναγνωρίσει και δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά του.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου σε εκπομπή του Star, ανέφερε πως τους τελευταίους 16-18 μήνες φιλοξενείται στην ψυχιατρική πτέρυγα νοσοκομείου στα Χανιά. «Προσπαθώ να ενταχθώ κι εγώ στην κοινωνία, να προσφέρω κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, πιστεύει ότι έχει οικογένεια, ωστόσο δεν γνωρίζει πού βρίσκεται. «Πρέπει να έχω οικογένεια, αλλά δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα, γιατί είναι διαχειριστές της περιουσίας μου. Έχω δύο αδελφές· είχαμε μία τηλεφωνική επικοινωνία μία φορά και από τότε τίποτα», σημείωσε.

Ο ίδιος δηλώνει 45 ετών, γεννημένος στον Παράδεισο Αμαρουσίου, με τελευταία κατοικία την Αθήνα, όπου εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων. Στα Χανιά βρέθηκε για επαγγελματικούς λόγους. «Πριν, ήμουν άστεγος στον Δημοτικό Κήπο. Μία μέρα κάλεσαν την αστυνομία, δεν με ήθελαν εκεί, και με έφεραν εδώ», περιέγραψε.

Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, θυμάται λίγα πράγματα: «Έπαιζα μπάλα, ήμουν πάντα μόνος μου, μου αρέσει η μοναξιά. Ο πατέρας μου είχε μάθει τον αριθμό του κινητού μου από την αδελφή μου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Είναι μεγάλος επιχειρηματίας και δεν ξέρω τι επάγγελμα κάνει η μητέρα μου».

Για την καθημερινότητά του στο νοσοκομείο λέει πως κυλά ευχάριστα. «Το πρωί ετοιμάζομαι για την εργοθεραπεία μαζί με τα άλλα παιδιά. Κάνουμε διάφορες κατασκευές και ζωγραφιές», ανέφερε.

«Θέλω μία δουλειά, ένα σπίτι… αυτά σκέφτομαι. Μπορώ να αυτονομηθώ, μόνος μου μεγάλωσα τόσα χρόνια. Είχα τη δουλεία μου, το σπίτι μου… απλά σταμάτησα τη δουλεία γιατί βγήκε στη σύνταξη ο εργοδότης μου και δεν μπορούσα να πληρώσω το σπίτι, βρέθηκα στο δρόμο. Δεν είχα κάνει ποτέ δική μου οικογένεια».

Στη συνέχεια, ο Μπάμπης σημείωσε την αγάπη του για την εκκλησία: «Έρχομαι συχνά στην εκκλησία, βρίσκω μία γαλήνη. Κάνω κάποιες σκέψεις για τη ζωή μου, όπως το να βρεθεί μία ταυτότητα γιατί μου λείπει. Γίνονται προσπάθειες από δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπόθεσή μου. Θα μπει (σ.σ. στο δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας) το όνομά μου Μπάμπης Βωβός, τα στοιχεία μου, γιατί με αυτό το όνομα έχω μεγαλώσει. Το όνομα του πατέρα μου είναι Πέτρος Γαϊτάνης, της μητέρας μου είναι Ουρανία Βωβού».

«Θέλω να ζήσω ως ελεύθερος άνθρωπος. Οι φίλοι μου είναι από Χανιά, στην Αθήνα δεν έχω καταφέρει να κάνω φίλους. Θα μπορούσε να έρθει κάποιος για να με αναζητήσει, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο γιατί έχουν περάσει τα χρόνια και δεν ξέρω αν με θυμούνται».

Τέλος, όπως είπε ο ίδιος: «Θέλω να πάει η ζωή μου καλά, να έχω την υγεία μου».