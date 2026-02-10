Η αναβολή της κοινοβουλευτικής συνεδρίασης για την έγκριση του νομοσχεδίου περί γενικής αμνηστίας στη Βενεζουέλα ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, αν και η ψηφοφορία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Το κοινοβούλιο της χώρας είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση την Πέμπτη, με προγραμματισμό να ακολουθήσει νέα συζήτηση για την τελική έγκρισή του. Ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, νέα συνεδρίαση έχει οριστεί για την Πέμπτη, αν και η ημερήσια διάταξη δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η αβεβαιότητα γύρω από τη συζήτηση του νομοσχεδίου παραμένει.

Υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες είχε δεσμευτεί στις 8 Ιανουαρίου να προχωρήσει στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αποφυλακίσεις πραγματοποιούνται με το σταγονόμετρο.