Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη διαγραφή ανάρτησης από τον λογαριασμό του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, η οποία αναφερόταν στη «γενοκτονία» των Αρμενίων. Σύμφωνα με την επίσημη εξήγηση, το μήνυμα αναρτήθηκε εκ παραδρομής και ενδέχεται να προκαλούσε διπλωματική ένταση με την Τουρκία, σύμμαχο της Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στην Αρμενία —την πρώτη που πραγματοποιεί Αμερικανός αντιπρόεδρος στη χώρα του Νότιου Καυκάσου— ο Βανς επισκέφθηκε το Μνημείο της Αρμενικής Γενοκτονίας Τσιτσερνακαμπέρντ στο Γερεβάν. Μαζί με τη σύζυγό του, Ούσα Βανς, συμμετείχαν σε τελετή μνήμης, καταθέτοντας στεφάνι με γαρίφαλα, χρυσάνθεμα και τριαντάφυλλα προς τιμήν των 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων που έχασαν τη ζωή τους στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Αργότερα, στον επίσημο λογαριασμό του Βανς στην πλατφόρμα Χ δημοσιεύθηκε μήνυμα που ανέφερε ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο «να τιμήσει τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915». Το μήνυμα αυτό διαγράφηκε λίγες ώρες αργότερα.

Ένας βοηθός του αντιπροέδρου, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, εξήγησε ότι η ανάρτηση έγινε κατά λάθος από υπαλλήλους που δεν συμμετείχαν στο ταξίδι. «Είναι ένας λογαριασμός που τον διαχειρίζονται υπάλληλοι και υπάρχει κατά κύριο λόγο για την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από τις δραστηριότητες του αντιπροέδρου», ανέφερε εκπρόσωπος του Βανς, επισημαίνοντας ότι στις δηλώσεις του ιδίου δεν περιλαμβανόταν η λέξη «γενοκτονία».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αν η επίσκεψη στο μνημείο αποσκοπούσε στην αναγνώριση της γενοκτονίας, ο Βανς απάντησε: «Προφανώς, είναι ένα πολύ φρικτό πράγμα που συνέβη πριν από λίγα περισσότερα από 100 χρόνια και κάτι που ήταν πολύ, πολύ σημαντικό για αυτούς πολιτισμικά μιλώντας. Επομένως, σκέφτηκαν σε ένδειξη σεβασμού, τόσο για τα θύματα αλλά επίσης και για την αρμενική κυβέρνηση, που είναι πολύ σημαντικός εταίρος μας στην περιοχή, για τον πρωθυπουργό Πασινιάν, ήθελα να πάω και να το επισκεφθώ και να αποτίσω φόρο τιμής».

Συμφωνίες με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η επίσκεψη του Βανς στην Αρμενία εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης των συμφωνιών που είχε συνάψει η κυβέρνηση Τραμπ με το Γερεβάν και το Μπακού, μετά τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει αυτές τις διπλωματικές πρωτοβουλίες ως ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της θητείας του.

Με την Αρμενία, ο Βανς υπέγραψε συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη χώρα. Στη συνέχεια, ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν, όπου υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να ενισχύσουν την παρουσία τους σε μια περιοχή όπου παραδοσιακά κυριαρχούσε η Ρωσία.