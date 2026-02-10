Σκηνές που δεν θυμίζουν αγώνα μπάσκετ, αλλά ρινγκ πυγμαχίας, εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση των Σάρλοτ Χόρνετς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όταν στο τρίτο δωδεκάλεπτο η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και οδήγησε στην αποβολή τεσσάρων παικτών.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ πάνω στον σέντερ των Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν. Μετά το σφύριγμα των διαιτητών, οι δύο παίκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο, ανταλλάσσοντας έντονες κουβέντες, με τον Ντούρεν να κάνει πρώτος κίνηση με το χέρι, που έμοιαζε με χαστούκι.

Η αντίδραση του Ντιαμπατέ ήταν άμεση, καθώς τον καταδίωξε στο παρκέ, ενώ στη συμπλοκή μπήκε και ο Μάιλς Μπρίτζες, σπρώχνοντας τον Ντούρεν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη, με γροθιές και σπρωξίματα μπροστά στους αποσβολωμένους θεατές.

Παρά τις προσπάθειες συμπαικτών και μελών των τεχνικών επιτελείων να τους χωρίσουν, ο καβγάς συνεχίστηκε, με τους Ντιαμπατέ και Μπρίτζες να ανταλλάσσουν χτυπήματα με τον Ντούρεν. Στη συνέχεια, ο Αϊζάια Στιούαρτ, που βρισκόταν στον πάγκο, μπήκε στο γήπεδο και έπιασε από τον λαιμό τον Μπρίτζες, κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση.

Για αρκετά λεπτά το παρκέ γέμισε από παίκτες, προπονητές και προσωπικό των δύο ομάδων, σε μια εικόνα που δεν συνάδει με το πνεύμα του αθλήματος.

Οι διαιτητές προχώρησαν στην αποβολή των Ντιαμπατέ, Ντούρεν, Μπρίτζες και Στιούαρτ, ενώ αναμένονται και πιθανές επιπλέον ποινές, ιδιαίτερα για τον Στιούαρτ, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο.