Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ηλικίας 16 έως 24 ετών, για τη αιματηρή συμπλοκή στα Κάτω Πατήσια που σημειώθηκε το απόγευμα της 21ης Δεκεμβρίου 2025 και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τριών νεαρών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 9 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Σε βάρος των οκτώ σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, φωτοβολίδων και όπλων. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, το απόγευμα της 21ης Δεκεμβρίου 2025, δύο ομάδες νεαρών, αποτελούμενες από 16 και 10 άτομα αντίστοιχα, συνεπλάκησαν λόγω προσωπικών διαφορών και επεισοδίου που είχε προηγηθεί δύο ημέρες νωρίτερα μεταξύ δύο μελών τους, ενός 19χρονου και ενός 16χρονου.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας 18χρονος – που συνελήφθη – τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα με μαχαίρι τύπου «karambit» έναν 19χρονο και έναν 18χρονο. Επίσης, ένας 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι έναν 21χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες.

Ευρήματα από τις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• πιστόλι-ρέπλικα με τρία φυσίγγια,

• 97 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• 52 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 51 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης,

• έξι μαχαίρια,

• δύο τρίφτες κάνναβης,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• το ποσό των 5.105 ευρώ,

• μία κροτίδα,

• μία σιδερογροθιά,

• πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

• καθώς και εννέα κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.