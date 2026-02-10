Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο στο Facebook.

«Αντιο γλυκειά μας Μαγδα! Εντελως ξαφνικά κι αυτο μας γεμίζει απέραντη θλίψη εφυγε απο κοντα μας η ακάματη προεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μαγδα Λεκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιου Γιωργου Ζαìφίδη και μητερα του ηθοποιου Βασίλη Ζαiφιδη.Ως το τελος ενεργή με τεράστια καριερα χαρακτηριστικών ρόλων στο θέατρο , τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τωρα δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τεχνη μας..Καθε πρωι ερχόταν στο γραφειο του ΕΣΗ πλαι στο γραφειο του ΤΑΣΕΗ επι χρονια για να εξυπηρετήσει τους ηθοποιους. Από τους πιο πρόσχαρους και θετικούς ανθρώπους που γνωρισα στην ζωή μου, με την καλή κουβέντα για τον καθένα, πρόθυμη πάντα σε ολες τις προτάσεις που τις γινονταν και με απέραντη αγαπη για τους νέους… Γι αυτο κι εβλεπε πολύ θέατρο. Και μεσα σε ολα αυτά πάντα φρόντιζε και τα περιστέρια που μαζεύονταν γυρω της για λιγα τρίματα ψωμί…Αχ…ποσο θα μας λειψεις αγαπημένη μας Μαγδα….», έγραψε ο κ. Μπιμπίλας.