Πάρα πολλοί. Και αυτό, για όσους δεν το γνωρίζουν, λέγεται «ενεργειακή φτώχεια». Σύμφωνα με στοιχεία από την περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace, στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά δαπανούν άνω του 10% του ετήσιου εισοδήματος για θέρμανση και ηλεκτροδότηση.

Να μην τρέμει να χρησιμοποιήσει ζεστό νερό…

Ναι, υπάρχουν ένα σωρό αιτίες/ «δικαιολογίες» για τους λόγους που έχουν εκτοξευτεί οι τιμές. Το ερώτημα ωστόσο είναι ένα: μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε ( ή έστω να περιορίσουμε) την ενεργειακή φτώχεια;

Το σίγουρο πάντως είναι πως δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη, να αλλάξουμε όλο το ενεργειακό τοπίο. Ωστόσο, υπάρχουν, έστω μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο να μην κρυώνει και να μην τρέμει να χρησιμοποιήσει ζεστό νερό; Ναι, υπάρχουν, δυστυχώς, και τέτοιες περιπτώσεις…

Πράσινες ανακαινίσεις και βιώσιμες τεχνολογίες

Κατά τον διευθυντή του ελληνικού γραφείου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Νίκο Χαραλαμπίδη, υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα». Ποιο είναι αυτό; Οι πράσινες ανακαινίσεις και οι βιώσιμες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο: « οι επιδοτήσεις για πράσινες ανακαινίσεις ή βιώσιμες τεχνολογίες (όπως οικιακά ηλιακά συστήματα, μονωτικά υλικά ή αντλίες θερμότητας) είναι ελλειμματικές, οριακές και στις περισσότερες περιπτώσεις δυσπρόσιτες στους ανθρώπους, λόγω της αναποτελεσματικής ελληνικής γραφειοκρατίας και δημόσιας διοίκησης».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Νίκο Χαραλαμπίδη, εξαιτίας του πληθωρισμού και της μείωσης του εισοδήματος, χωρίς την κρατική στήριξη και την έλλειψη οικονομικής βοήθειας οι περισσότερες οικογένειες στην Ελλάδα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να αγοράσουν ένα σύστημα παραγωγής καθαρής ενέργειας ή μια ανακαίνιση κατοικίας με σωστές ενεργειακές προδιαγραφές, σωστότερες αυτών που καλύπτει το “Εξοικονομώ

Ακραίες καταστάσεις και ακραίες λύσεις…

Όπως επισημαίνουν από την Greenpeace, οι ακραίες καταστάσεις αναγκάζουν τους ανθρώπους να λαμβάνουν ακραίες λύσεις, όπως η αγορά ακριβών -και συχνά επικίνδυνων- θερμαντικών σωμάτων που αυξάνουν τον λογαριασμό ενέργειας λόγω της κακής μόνωσης και των προβλημάτων υγρασίας στις πολυκατοικίες.

Η κατάθλιψη…

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, υπάρχει και μια παράμετρος που ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Η έλλειψη αερισμού σε συνδυασμό με την κακή μόνωση έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κρύου, υγρασίας και μούχλας που προκαλούν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως άσθμα, βρογχίτιδα κλπ. Πρόσφατες έρευνες, επίσης, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, δείχνουν την πιθανή συσχέτιση ενός κρύου σπιτιού με πρόωρους θανάτους τους χειμερινούς μήνες ή την εκδήλωση κατάθλιψης.