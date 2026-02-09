Σημαντική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων ιλαράς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε σύγκριση με το 2024, παρόλα αυτά τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να είναι διπλάσια από εκείνα που είχαν καταγραφεί το 2023.

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση του ECDC για τον Δεκέμβριο του 2025, μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 30 χώρες ανέφεραν 7.655 κρούσματα ιλαράς, ενώ 8 από αυτά τα άτομα πέθαναν μετά από μόλυνση από ιλαρά: τέσσερα στη Γαλλία, τρία στη Ρουμανία και ένα στις Κάτω Χώρες.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, για την πρόληψη των επιδημιών ιλαράς και την προστασία των ατόμων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ιλαρά – όπως τα παιδιά που είναι πολύ μικρά για να εμβολιαστούν και εκείνα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους – τουλάχιστον το 95% του πληθυσμού που πληροί τις προϋποθέσεις θα πρέπει να εμβολιαστεί με δύο δόσεις του εμβολίου κατά της ιλαράς, σύμφωνα με τις εθνικές συστάσεις. Ωστόσο, όπως και το 2024, 8 στους 10 ανθρώπους που αρρώστησαν με ιλαρά κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς δεν είχαν εμβολιαστεί.

Είναι ενδεικτικό πως τα μη εμβολιασμένα ή μόνο μερικώς εμβολιασμένα βρέφη παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτα στην ιλαρά, όπως αποτυπώνεται στα τρέχοντα στοιχεία για το 2025: Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών αντιπροσώπευαν το 40% (3.072) των γνωστοποιημένων κρουσμάτων ιλαράς μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια αυτής της 12μηνης περιόδου, τρεις χώρες – Μάλτα, Ισλανδία και Λιχτενστάιν – δεν ανέφεραν κανένα κρούσμα ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων αναφέρθηκε από τη Ρουμανία (4.198), τη Γαλλία (877), τις Κάτω Χώρες (534), την Ιταλία (529) και την Ισπανία (426). Στον αντίποδα, στην Ελλάδα αυτούς τους 12 μήνες καταγράφηκαν μόλις τέσσερα κρούσματα.