Επίθεση σε κουρέα στην Πύλο κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που προέβαλε η εκπομπή News, φαίνεται η στιγμή που 51χρονος κουρέας δέχεται επίθεση από πελάτη του, έξω από το κομμωτήριο.

Ο επαγγελματίας προσπαθεί να προστατευθεί βάζοντας το χέρι μπροστά, πριν μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Η μαρτυρία του θύματος στο Live News, μαζί με την ανάλυση της εικόνας και τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, φωτίζουν τα δραματικά γεγονότα του περασμένου Σαββάτου.

Ο 25χρονος δράστης, που συνελήφθη, περίμενε τον κουρέα έξω από το κομμωτήριο, μπροστά από το αυτοκίνητό του. Μόλις ο 51χρονος βγήκε, εκείνος του επιτέθηκε με ένα πτυσσόμενο γκλομπ. Ο κουρέας απέφυγε τα χειρότερα, καθώς λίγο μετά το πρώτο χτύπημα το όπλο έπεσε από τα χέρια του νεαρού. Εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να απομακρυνθεί, χωρίς να δεχθεί άλλα πλήγματα.

«Είμαι στο νοσοκομείο, γιατί έχω σωματικές βλάβες, υπάρχουνε μώλωπες, στο χέρι και στο πόδι, γιατί η πρώτη πήγαινε για το κεφάλι να με βρει και πρόλαβα και έβαλα το χέρι και την πλήρωσε το χέρι μου. Και έχω πάθει σοκ, γενικώς δεν… θα πάρω και κάποιες θεραπείες γιατί είμαι σε σοκ. Δεν μπορώ να συνέλθω τώρα, δηλαδή δεν μου φεύγει αυτή η εικόνα από το μυαλό».

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν προχθές το μεσημέρι, όταν ο 25χρονος, αλβανικής καταγωγής, μπήκε στο κομμωτήριο για να κουρευτεί. Δεν ήταν τακτικός πελάτης του 51χρονου επαγγελματία.

«Εγώ με τον άνθρωπο αυτόν, τον είχα κουρέψει μία φορά πριν δυο χρόνια. Δεν τον έχω ξανακουρέψει έκτοτε».

Το κούρεμα ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Ο 25χρονος πλήρωσε και αποχώρησε, χωρίς να εκφράσει δυσαρέσκεια, ενώ ο κουρέας συνέχισε τη δουλειά του.

«Ήρθε το πρωί στο μαγαζί, κουρεύτηκε… Ε, τον είδα ότι ήτανε λίγο περίεργος… Οk, πλήρωσε, έφυγε. Μετά γύρισε από λίγο, βγήκα εγώ έξω πήγα κοντά στο αυτοκίνητό μου να κάνω μία δουλειά, γιατί δεν είχα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πελάτη. Με πλησίασε. Τον κοίταξα, φόραγε ένα καπέλο».

Περίπου 40 λεπτά αργότερα, ο 25χρονος επέστρεψε και παραμόνευε δίπλα στο αυτοκίνητο του κουρέα. Όταν ο 51χρονος πλησίασε, ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεση που είχε προαποφασίσει.

«Του λέω ”Τι συμβαίνει;”. Βγάζει το καπέλο, γυρίζει και μου κάνει, μου λέει την εξής φράση: ”Ρε π…” μου λέει ”έχεις και παιδί”. Βγάζει το χέρι πίσω απ’ το μπουφάν, πίσω στη ζώνη, πού το ‘χε κρυμμένο δεν ξέρω αυτό το πράγμα, βγάζει ένα πτυσσόμενο γκλοπ μεταλλικό, του τραβάει ένα τίναγμα -από μικρό ροπαλάκι που φαινόταν έγινε ένα μέτρο- κι άρχισε και με κοπάναγε».

Το βίντεο – ντοκουμέντο

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε καρέ – καρέ την επίθεση. Ο διάλογος που περιγράφει ο κουρέας επιβεβαιώνεται από το βίντεο. Ο 51χρονος πλησιάζει και ο νεαρός, φορώντας καπέλο, βγάζει το γκλομπ και αρχίζει να χτυπά.

Ο κομμωτής, με το δεξί του χέρι σηκωμένο για να αποκρούσει τα χτυπήματα, τρέχει να απομακρυνθεί. Οι αυτόπτες μάρτυρες προσπαθούσαν να καταλάβουν τον λόγο της επίθεσης.

«Αν δεν είχε όπλο πάνω του, θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Ήτανε, ο άνθρωπος έκανε σαν δαιμονισμένος, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Τον έχουνε ξαναπιάσει για διάφορα πράγματα».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Αφορμή για το ξέσπασμα του 25χρονου φαίνεται πως ήταν το αποτέλεσμα του κουρέματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι του έκαναν αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή του, με αποτέλεσμα να επιστρέψει οργισμένος στο κομμωτήριο.

Ο δράστης προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του κουρέα πριν διαφύγει. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Κατηγορήθηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το μεσημέρι οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3,5 ετών.