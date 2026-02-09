Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία του Ασπροπύργου, με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ύψους 9,88 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την ανέγερση του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Ιωάννη Ηλία, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος σχολικής στέγης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της περιοχής. Εδώ και χρόνια, ο Ασπρόπυργος διαθέτει μόνο ένα Γενικό Λύκειο, στο οποίο φοιτούν πάνω από 600 μαθητές, γεγονός που έχει προκαλέσει προβλήματα υπερσυγκέντρωσης και δυσκολίες στη λειτουργία του σχολείου.

Το νέο σχολικό συγκρότημα, δυναμικότητας 300 μαθητών, θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 7.117 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Μακεδονομάχων, Διονυσίου Σολωμού, Νίκης και Παπάγου Αλεξάνδρου. Η συνολική μικτή επιφάνεια του κτηρίου θα είναι 4.290 τ.μ., ενώ η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται στους 36 μήνες. Η δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, το νέο Λύκειο θα διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, δύο εργαστήρια πληροφορικής, ένα εργαστήριο φυσικής, τρεις αίθουσες προσανατολισμού και δύο αίθουσες ξένων γλωσσών. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα λειτουργεί και ως γυμναστήριο, καθώς και διοικητικούς χώρους για τα γραφεία διεύθυνσης και διδασκόντων.

Στο υπόγειο θα υπάρχουν χώροι στάθμευσης 20 οχημάτων, αποθήκες και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο περιβάλλων χώρος θα περιλαμβάνει ανοιχτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, ενώ μεγάλο μέρος του οικοπέδου θα παραμείνει ακάλυπτο και θα φυτευτεί, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας ζωής των μαθητών.

Δηλώσεις Χαρδαλιά και Ηλία

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Η Παιδεία αποτελεί για την Περιφέρεια Αττικής στρατηγική προτεραιότητα και όχι απλώς μια τυπική θεσμική αρμοδιότητα. Με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την ανέγερση του 2ου Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προκειμένου να εξασφαλίσουμε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές υποδομές για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς τους».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Περιφέρεια «έρχεται σήμερα να δώσει μια ξεκάθαρη και οριστική λύση, με έργα και όχι με λόγια», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια επένδυση που στηρίζει την τοπική κοινωνία και σχεδιάζει την Αττική του αύριο με προοπτική δεκαετιών.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Ιωάννης Ηλίας δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία που οδήγησε σε αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας».

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης «θέτει τις βάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος σχολικής στέγης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου», επιβεβαιώνοντας πως όταν υπάρχει σχέδιο και πολιτική βούληση, ακόμη και χρόνια προβλήματα μπορούν να βρουν οριστική λύση.