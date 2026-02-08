Η ώρα του «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης δεν αργεί… Λίγες απέμειναν ώστε Άρης και ΠΑΟΚ να αναμετρηθούν απόψε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τρίτη και πιθανότατα τελευταία φορά τη φετινή σεζόν.

Μία σειρά αγώνων στην οποία ακόμα οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης και φιλοδοξούν απόψε να είναι η βραδιά τους. Έτσι ώστε να δώσουν συνέχεια στο «διπλό» στο Αγρίνιο και παράλληλα να καρπωθούν τα δεδομένα κέρδη που περιλαμβάνει το… πακέτο των ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ένας Άρης ο οποίος αγνοεί τη νίκη σε μεγάλα ματς φέτος. Από την άλλη, όμως, δεν έχει χάσει από κανέναν άλλο «μεγάλο» στην έδρα του και είναι από τα ατού που θα προτάξει για να κάνει το step up απόψε.

Το άλλο είναι οι συνθήκες του αγώνα που… κουμπώνουν πάνω στη φιλοσοφία του Μανόλο Χιμένεθ… Να… χτίζει δηλαδή εκεί που θα προσπαθήσει πρώτα να καταστρέψει. Οπως κάνει σε όλα τα ντέρμπι, όπως έκανε και στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης» για το Κύπελλο. Το ματς πάνω στο οποίο θα «πατήσει» για να έρθει η νίκη απόψε. Θα περιμένει, θα περιορίσει τα ατού του αντιπάλου και θα… χτυπήσει στα μέτρα που αφήνει ο ΠΑΟΚ στην πλάτη της άμυνας του. Ένας ΠΑΟΚ που όσο καλός είναι στην επιθετική μετάβαση, άλλο τόσο μπορεί να εκτεθεί στις αμυντικές επιστροφές του.

Η εποστροφή του Χόνγκλα και η γνωστή «συνταγή»

Από πλευράς προσώπων, ο Χιμένεθ αναμένεται να αλλάξει μόνο τα απαραίτητα ξεκινώντας από τη μεσαία γραμμή. Ο Μόντσου… τράβηξε για Μεξικό και ο Χόνγκλα επανέρχεται από τον τραυματισμό του για να πάρει φανέλα βασικού δίπλα στον Ράτσιτς, με τον Γένσεν λίγο πιο μπροστά.

Το άλλο ερωτηματικό που βρέθηκε στο επίκεντρο αυτές τις μέρες αφορά τα αριστερά της επίθεσης. Ντούντου και Δώνης διεκδίκησαν τη θέση, με τον Βραζιλιάνο να έχει ελαφρύ προβάδισμα για να πλαισιώσει τους Πέρεθ και Μορόν στην επιθετική τριάδα.

Απαράλλαχτα τα μετόπισθεν για ακόμη ένα ματς. Ο Αθανασιάδης στο τέρμα, Τεχέρο-Φαντιγκά στα άκρα της άμυνας και ο Φαμπιάνο με τον Σούντμπεργκ θα συνθέτουν την αμυντική γραμμή.

Προφανώς και πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ματς για τον ασταθή τη φετινή σεζόν Άρη, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που διανύει την καλύτερη φετινή του φάση. Καμία φορά, όμως, αυτά πάνε… περίπατο στα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μιλάει το κίνητρο μαζί με εκείνες τις λεπτομέρειες που είναι ικανές να αλλάξουν τα δεδομένα με τα οποία οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.