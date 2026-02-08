Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ψάχνει την νίκη κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Οι «ερυθρόλευκοι» έρχονται από το εξ αναβολής παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα AKTOR και την νίκη με 3-0, ενώ ο Παναθηναϊκός έρχεται από ήττα στη Λεωφόρο κόντρα στον ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν διανύει την καλύτερή του περίοδο, στο «στρατόπεδο» των Πειραιωτών υπάρχει απόλυτη επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που συνοδεύουν ένα ντέρμπι αιωνίων. Η συγκέντρωση, η ένταση και η πιστή εφαρμογή του πλάνου θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την έκβαση της αναμέτρησης.

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει πως τα εισιτήρια του αγώνα έχουν εξαντληθεί από τις προηγούμενες ημέρες, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον του κόσμου για το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής.

