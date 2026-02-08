Μια διαφορετική κινητοποίηση, με κλαρίνα, χορούς και παραδοσιακές φορεσιές, έζησε σήμερα η καρδιά της Αθήνας, καθώς μεγάλο πλήθος Ηπειρωτών κατέκλυσε τον προαύλιο χώρο του Ζαππείου.

Με αφορμή την εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη 2026», όπως είχαν προαναγγείλει, ο παραδοσιακός χορός μετατράπηκε σε μια ηχηρή διαμαρτυρία ενάντια στον Νόμο 5259/2025, ο οποίος προβλέπει τη μετατροπή της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν εκατοντάδες ανθρώπους με παραδοσιακές φορεσιές να σχηματίζουν έναν τεράστιο χορό που «αγκάλιασε» το μέγαρο, στέλνοντας μήνυμα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και της βούλησης των μεγάλων ευεργετών.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ), με έκτακτη απόφασή της, ξεκαθάρισε πως η κινητοποίηση αυτή αποτελεί «μονόδρομο αντίστασης» απέναντι στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των κληροδοτημάτων. «Θεωρούμε ότι η συνεχής επίκληση στη ‘βούληση του διαθέτη’ είναι προσπάθεια συσκότισης του πραγματικού σκοπού που είναι ολοφάνερος να ιδιωτικοποιηθεί στην ουσία η τεράστια περιουσία των κληροδοτημάτων και να δοθεί βορά σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους» αναφέρει το ψήφισμα της Συνομοσπονδίας. Οι Ηπειρώτες διαμηνύουν πως το Ζάππειο «δεν πωλείται και δεν ιδιωτικοποιείται», καλώντας τους βουλευτές της περιοχής να τιμήσουν την καταγωγή τους και να σταθούν απέναντι στις διατάξεις του νέου νόμου.

Περικλής Μίγδος: «Κάτω τα χέρια από την πολιτιστική μας κληρονομιάς»

Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε και ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, Περικλής Μίγδος, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Orange Press Agency ανάμεσα στους κύκλους των χορευτών. «Χαίρετε από το Ζάππειο. Είμαι ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας. Η ορεινή μας περιοχή, η Ήπειρος, έχει να δώσει στον ελλαδικό χώρο και είχε δώσει στον ελλαδικό χώρο τεράστια προσφορά, μέσω ευεργετών, μέσω διαδικασιών που στήριξαν την Ελλάδα ουσιαστικά όρθια» σημείωσε ο κ. Μίγδος, υπογραμμίζοντας το ιστορικό βάρος της προσφοράς των Ηπειρωτών.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος τόνισε πως «είναι ευχής έργον σήμερα να μαζευτούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι, να διατρανώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε αυτό που γίνεται, σε ιδιωτικοποιήσεις, σε ιδιωτικοποιήσεις περιοχών, κτιρίων, ευεργετημάτων Ηπειρωτών, τα οποία είχαν ως σκοπό να στήσουν και να βοηθήσουν τους Έλληνες να ανακάμψουν και να μπουν σε ένα δρόμο πολιτισμού και δρόμο γενικότερο υπέρ του κόσμου και υπέρ των ανθρώπων». Ο κ. Μίγδος κατέληξε με ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την πολιτεία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σήμερα λοιπόν, διατρανώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε όλο αυτό που γίνεται, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάτω τα χέρια σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτιστική μας κληρονομιά, με την ιστορία της Ελλάδος».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και χορούς από δεκάδες συλλόγους, όμως το κλίμα παρέμενε διεκδικητικό. Η ΠΣΕ τόνισε πως η νέα προσπάθεια για αλλαγή της βούλησης των ευεργετών, οι οποίοι άφησαν την περιουσία τους για το κοινωνικό σύνολο και «ιδιαίτερα τη φτωχολογιά», θα βρει τους Ηπειρώτες απέναντι σε κάθε ένδικο μέσο, τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Η σημερινή μαζική παρουσία στο Σύνταγμα, όπως ανέφεραν «αποτελεί μόνο την αρχή των κινητοποιήσεων για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κληροδοτημάτων».

Τι λένε για τον νόμο για τα κληροδοτήματα

Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο δήμος Ιωαννιτών ο νέος νόμος για τα κληροδοτήματα επιφέρει:

-Κεντρικοποίηση της διαχείρισης των κοινωφελών πόρων, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων διαχείρισης από τους Δήμους σε κεντρικές επιτροπές.

-Κατάργηση της αυτοδιοικητικής διαχείρισης, με συνέπεια την απώλεια ελέγχου και πόρων των κοινωφελών περιουσιών που διαχειριζόμαστε και οι οποίοι προορίζονται για κοινωφελείς σκοπούς, τοπικές ανάγκες και την υγεία

-Την αποδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την μείωση της αυτονομίας της, την υποβάθμισή της στη διαχείριση των τοπικών πόρων και την μεταφορά αυτών σε νέα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ήτοι την «Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος», θέτοντας ζητήματα διαφάνειας και τοπικής δημοκρατίας, παραβιάζοντας συνάμα και την αρχή της επικουρικότητας, προβαίνοντας ουσιαστικά στο πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών κληροδοτημάτων, παρακάμπτοντας την υπ. αριθ.. 55/2020 αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που δεν επέτρεψε σε ιδιωτική εταιρεία να παρέμβει στην δημόσια περιουσία του Ζαππείου κληροδοτήματος,

-Παρεμβάσεις σε φορολογίες που επηρεάζουν τα κληροδοτήματα.