Παρουσία κόσμου ξεκίνησε η τελευταία προπόνηση του Άρη για το αυριανό (08/02) «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Για την ακρίβεια, οι οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στο προπονητικό και μίλησαν στην ομάδα πριν την έναρξη του σημερινού προγράμματος, με ψυχολογικές «ντόπες» αλλά και… αιχμές για την πορεία της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Οι φίλοι του Άρη απαίτησαν τόσο τη νίκη στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ όσο και την έξοδο της ομάδας στην Ευρώπη μέσω της 5ης θέσης.

Παράλληλα να τονιστεί ότι στην προπόνηση έδωσε το «παρών» και ο Θεόδωρος Καρυπίδης, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Απ’ όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η κρισιμότητα του ντέρμπι και η ανάγκη των τριών βαθμών για πολλούς λόγους…