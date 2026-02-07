Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (8/2, 21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τους «πράσινους» στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στις τοποθετήσεις του πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων δεν παίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την τραγωδία της Θύρας 7:

«Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους.

Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νιώθω συγκινημένος».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στο βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο.

Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ:

«Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα.

Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Για το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση:

«Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο με όλο τον σεβασμό αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι το πώς παίζουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».

Με τη σειρά του ο Ροντινέι τόνιζε πως οι ερυθρόλευκοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι και οφείλουν να παίξουν καλά ώστε να κερδίσουν.

Για την τραγωδία της Θύρας 7:

«Βρίσκομαι εδώ τέσσερα χρόνια και γνωρίσω πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Είμαστε εδώ όμως για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον Ολυμπιακό.

Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε και ξέρουμε πολύ καλά πως τα θύματα αυτή της τραγωδίας, όπου και αν είναι, πανηγυρίζουν μαζί μας όταν τα καταφέρνουμε. Τους θυμόμαστε πάντα και αγωνιζόμαστε και για εκείνους».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και πρέπει να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Είμαστε στο γήπεδο μας και πρέπει να βγούμε να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το παιχνίδι.

Γνωρίζουμε πως δεν θα είναι εύκολο και για αυτό πρέπει να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για το που κρίνονται αυτά τα ματς:

«Στα παιχνίδια αυτά πρέπει να δείξεις πόσο το θέλεις. Ποτέ δεν ξέρεις φυσικά πως μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή.

Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά και ελπίζουμε πως θα κερδίσουμε».