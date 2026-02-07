Ο Μπραντ Άρνολντ, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των 3 Doors Down, πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο», όπως ανακοίνωσε το ροκ συγκρότημα το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ήταν 47 ετών.

«Με την αγαπημένη του σύζυγο Τζένιφερ και την οικογένειά του στο πλευρό του, έφυγε ειρηνικά, παρουσία των οικείων του» ανέφερε μεταξύ άλλων η δήλωση του συγκροτήματος. «Η μουσική του έφτασε πολύ πέρα από τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές σύνδεσης, χαράς, πίστης και κοινών εμπειριών που θα διαρκέσουν για πολύ καιρό ακόμη».

Ο Άρνολντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα – γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Ο τραγουδιστής δήλωσε τότε ότι «δεν φοβόταν».

«Καλοσύνη, χιούμορ, γενναιοδωρία»

Γεννημένος στο Μισισιπή, ο Άρνολντ ίδρυσε τους 3 Doors Down το 1996 μαζί με τον κιθαρίστα Ματ Ρόμπερτς και τον μπασίστα Τοντ Χάρελ. Ο Ρόμπερτς πέθανε το 2016, ενώ ο Χάρελ δεν είναι πλέον μέλος του συγκροτήματος μετά από αρκετές κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μια κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο ίδιος ο Άρνολντ πάλευε με τον αλκοολισμό, αλλά δήλωνε ότι ήταν νηφάλιος για μια δεκαετία. Τον Ιανουάριο του 2025, δήλωσε στον ιστότοπο Blabbermouth.net ότι τα χρόνια χωρίς αλκοόλ ήταν «τα καλύτερα» της ζωής του.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της μπάντας ήταν το τραγούδι «Kryptonite» του 2000, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Grammy. Γράφτηκε από τον Άρνολντ όταν ήταν μόλις 15 ετών στο μάθημα των μαθηματικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της μπάντας. Το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους, «The Better Life», έγινε έξι φορές πλατινένιο.

«Η καλοσύνη, το χιούμορ και η γενναιοδωρία του άγγιζαν όλους όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν», ανέφερε η δήλωση της μπάντας. «Όσοι ήταν πιο κοντά του θα θυμούνται όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και τη ζεστασιά, την ταπεινότητα, την πίστη και τη βαθιά αγάπη του για την οικογένεια και τους φίλους του».

*Με πληροφορίες από: CBS News