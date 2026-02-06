Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας κατέσχεσε πάνω από 30 τόνους κάνναβης σε μία επιχείρηση στα Σκόπια και την Στρούμιτσα, τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί ποτέ στη χώρα.

Η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κάνναβης που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, εντοπίζοντας πάνω από 30 τόνους της ουσίας σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές των Σκοπίων και της Στρούμιτσας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η ποσότητα αυτή προερχόταν από νόμιμες καλλιέργειες κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, επρόκειτο να διοχετευθεί παράνομα στη «μαύρη αγορά» για άλλες χρήσεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται εταιρεία καλλιέργειας κάνναβης σερβικών συμφερόντων με έδρα στα Σκόπια. Η εταιρεία φέρεται να συνδέεται με υπόθεση κατάσχεσης πέντε τόνων κάνναβης από τη σερβική αστυνομία στις 30 Ιανουαρίου 2026, σε αγροτική και εμπορική επιχείρηση χωριού της κεντρικής Σερβίας.

Οι σερβικές αρχές έχουν αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ποσότητα είχε προέλευση από τη Βόρεια Μακεδονία. Για την υπόθεση αυτή έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας σερβικών συμφερόντων, Σέρβος υπήκοος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη δύο προσώπων.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, δήλωσε ότι η κοινή γνώμη θα εκπλαγεί από τις ποσότητες κάνναβης που πρόκειται να εντοπιστούν και να κατασχεθούν, κάνοντας λόγο για δεκάδες τόνους.

«Περιμένω από την αστυνομία να εντοπίσει και να κατασχέσει δεκάδες τόνους — όχι λίγους, αλλά δεκάδες τόνους — ναρκωτικών ουσιών, στην προκειμένη περίπτωση κάνναβη, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αποθήκες στη χώρα και προορίζονταν να διοχετευτούν παράνομα τόσο στη μαύρη αγορά της χώρας όσο και σε αγορές του εξωτερικού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Από τη νόμιμη καλλιέργεια στη «μαύρη» αγορά

Από το 2017 έως σήμερα, στη Βόρεια Μακεδονία έχουν δοθεί άδειες σε 61 εταιρείες για την καλλιέργεια κάνναβης για ιατρικούς σκοπούς, εκ των οποίων 43 παραμένουν ενεργές. Όπως επισημαίνουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι σπάνια τα περιστατικά κατά τα οποία ποσότητες κάνναβης, παρότι έχουν παραχθεί νόμιμα, εξαφανίζονται και καταλήγουν τελικά στη «μαύρη αγορά».