Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υψηλόβαθμος ρώσος στρατιωτικός, νοσηλεύεται στη Μόσχα αφού τραυματίστηκε από πυρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής που μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αλεξέγεφ είναι υπαρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αλεξέγεφ είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τον Ιούνιο του 2023, όταν ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ηγήθηκε μιας βραχύβιας ανταρσίας. Τότε, ο αντιστράτηγος ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που στάλθηκαν να διαπραγματευθούν μαζί του.

Η Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι «ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον Αλεξέγεφ και στη συνέχεια διέφυγε. «Το θύμα νοσηλεύεται», πρόσθεσε η ίδια πηγή χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν δολοφονηθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να αποδίδει τις επιθέσεις αυτές στο Κίεβο.

Ουκρανικός βομβαρδισμός προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας

Την ίδια ώρα νυχτερινός βομβαρδισμός της Ουκρανίας προκάλεσε «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο τοπικός περιφερειάρχης.

Ο Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ, σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram μετά τα μεσάνυκτα, ανέφερε ότι οι τοπικοί αξιωματούχοι της πόλης συνεδριάζουν εκτάκτως προκειμένου να καταρτίσουν σχέδιο δράσης.

«Δεν μπορώ να πω καλό βράδυ, δυστυχώς, φίλοι μου», πρόσθεσε ο Γκλαντκόφ στο βίντεο το οποίο έχει τραβηχτεί σε κατάσταση σχεδόν πλήρους σκοταδιού. «Ο εχθρός βομβάρδισε την πόλη Μπέλγκοροντ. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν έχουμε στρατιωτικούς στόχους εδώ. Έχει σημειωθεί σοβαρή ζημιά. Έχω βγει έξω για να δω», αναφέρει.

Ο Γκλαντκόφ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές που έχουν σημειωθεί στην πόλη, όμως σημείωσε ότι οι αρχές δεν έχουν δημιουργήσει έκτακτα καταλύματα για τους κατοίκους.

Ανάρτηση στο ανεπίσημο κανάλι Mash του Telegram, το οποίο διαθέτει πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας, ανέφερε ότι πύραυλοι έπληξαν το Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε κάποιες συνοικίες.

Σε πρωινό του μήνυμα ο Γκλαντκόφ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. «Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να αποκαταστήσουμε πλήρως την παροχή (ηλεκτρικού ρεύματος) στο Μπέλγκοροντ», σημείωσε.

Ξεχωριστά, ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Μπριάνσκ κατήγγειλε ότι η Ουκρανία έπληξε ενεργειακές υποδομές χρησιμοποιώντας πυραύλους HIMARS και drones, με αποτέλεσμα να σημειωθούν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε κάποιες περιοχές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αναστέλλουν τα πλήγματά τους εναντίον των ενεργειακών υποδομών, όμως διαφώνησαν για τη διάρκεια του μορατόριουμ. Επανέλαβαν τα πλήγματα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.