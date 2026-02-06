Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν την Κίνα ότι διεξήγαγε μυστική πυρηνική δοκιμή το 2020, σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Τόμας ΝτιΝάνο σε διάσκεψη για τον αφοπλισμό στη Γενεύη.

Η κινεζική κυβέρνηση φέρεται να απέκρυψε τις δοκιμές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «αποσύζευξης» για να μειώσει την αποτελεσματικότητα της σεισμικής παρακολούθησης και να αποφύγει την ανίχνευση.

Οι κατηγορίες αυτές διατυπώνονται την ώρα που οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ μιας νέας, ευρύτερης συνθήκης ελέγχου των εξοπλισμών, με τη συμμετοχή της Κίνας και της Ρωσίας, μία ημέρα μετά τη λήξη της σχετικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Πεκίνο ότι πραγματοποίησε μυστική πυρηνική δοκιμή το 2020, την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί μια νέα, ευρύτερη συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών με συμμετοχή της Κίνας και της Ρωσίας. Οι κατηγορίες διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια διάσκεψης για τον αφοπλισμό, αναδεικνύοντας την αυξημένη ένταση μεταξύ των δύο δυνάμεων σε μια κρίσιμη στιγμή για τον διεθνή έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Η τοποθέτηση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη λήξη της συνθήκης που περιόριζε την ανάπτυξη πυραύλων και εκρηκτικών κεφαλών από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις νέες καταγγελίες.

«Μπορώ να αποκαλύψω ότι η αμερικανική κυβέρνηση γνωρίζει ότι η Κίνα διεξήγαγε πυρηνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων προετοιμασιών για δοκιμές με καθορισμένες αποδόσεις εκατοντάδων τόνων», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Έλεγχο των Όπλων και τη Διεθνή Ασφάλεια, Τόμας ΝτιΝάνο, στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

Σύμφωνα με τον ΝτιΝάνο, ο κινεζικός στρατός επιχείρησε να συγκαλύψει τις δοκιμές, χρησιμοποιώντας την τεχνική της «αποσύζευξης» ώστε να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της διεθνούς παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας. Όπως είπε, η Κίνα προχώρησε σε μια τέτοια «δοκιμή με παραγωγή ισχύος» στις 22 Ιουνίου 2020.

Απαντώντας, ο πρεσβευτής της Κίνας για τον αφοπλισμό, Σεν Τζιαν, δεν σχολίασε άμεσα τις καταγγελίες, υπογράμμισε ωστόσο ότι το Πεκίνο ενεργεί πάντα με σύνεση και υπευθυνότητα σε ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά.

«Η Κίνα σημειώνει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μιλάνε για την υποτιθέμενη κινεζική πυρηνική απειλή. Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε τέτοιες ψευδείς αφηγήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «εκείνες (οι ΗΠΑ) είναι ένοχες για την επιδείνωση της κούρσας εξοπλισμών».

Διπλωμάτες που συμμετείχαν στη διάσκεψη χαρακτήρισαν τους αμερικανικούς ισχυρισμούς νέους και ανησυχητικούς. Υπενθυμίζεται ότι τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει, αλλά δεν έχουν επικυρώσει, τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT). Η Ρωσία είχε υπογράψει και επικυρώσει τη συνθήκη, ωστόσο απέσυρε την επικύρωσή της το 2023.