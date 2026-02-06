Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Κριστιάν Κουαμέ για λογαριασμό του Αρη.

Ο 28χρονος Ιβοριανός επιθετικός της Φιορεντίνα θα αποκτηθεί για τον επόμενο 1,5 χρόνο, φτάνοντας στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών το βράδυ της Πέμπτης.

Ήδη ο παίκτης περνάει ιατρικά και αμέσως μετά θα μεταβεί στα γραφεία της ομάδας για τις υπογραφές, αποτελώντας το 5ο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη.

Με τον Κουάμε, ο Άρης θα έχει πλέον στο ρόστερ του… τέσσερις επιθετικούς (!), βάζοντας παράλληλα και το χέρι βαθιά στην τσέπη για να φέρει τον Αφρικανό και να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του.

Μία κίνηση που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία για τους Θεσσαλονικείς. Παρότι έγινε προσπάθεια για χαφ ώστε να καλυφθεί το κενό στο ρόστερ μετά την αποχώρηση του Μόντσου, ο Άρης θα πορευτεί με το υπάρχον υλικό ως το τέλος της σεζόν.