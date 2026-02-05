Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τα μεσάνυχτα. Στα νησιά μάλιστα του βορείου και ανατολικού Αιγαίου δηλαδή στη Λήμνο, στη Χίο και στη Σάμο, αλλά και στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ο μετεωρολόγος τόνισε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αύριο Παρασκευή (6/2) στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου. Όσον αφορά τους πολύ ισχυρούς νότιους-νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ που έπνεαν μέχρι το απόγευμα, σταδιακά θα πέσουν.

Θερμοκρασίες άνοιξης το Σαββατοκύριακο

Για την Αττική όπου είχαμε μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σημειωνόταν δυνατή βροχή, σύμφωνα με τον κ. Κολυδάς υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές αύριο Παρασκευή, αλλά δεν αναμένεται κάτι έντονο. Αντίθετα, το Σαββατοκύριακο (7-8/2) θα επικρατήσει καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία μάλιστα να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Παρασκευή

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν κα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι το πρωί με πρόσκαιρη εξασθένηση. Τα φαινόμενα θα ενταθούν εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για το Σάββατο 7/2

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύκτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς,. τα δυτικά τους 16 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 8/2

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.