Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος και ο Άρης ανεβάζει στροφές, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ του κατά τη διάρκεια του χειμερινού «παραθύρου», εφόσον φυσικά αυτό καταστεί εφικτό. Ο χρόνος, άλλωστε, είναι αντίπαλος και όχι σύμμαχος για τους Θεσσαλονικείς.

Μέχρι στιγμής, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν πραγματοποιήσει τρεις μεταγραφικές κινήσεις -τέσσερις όταν ολοκληρωθεί του Γκαρέ- και προσπαθπύν να προχωρήσουν σε ακόμη 2-3 προσθήκες έως την προσεχή Παρασκευή (06/02).

Τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται στη θέση του αριστερού μπακ. Πρόκειται για μία ανάγκη που είχε εντοπιστεί από τον Ρούμπεν Ρέγες ήδη από τον Νοέμβριο, χωρίς τότε να υπάρξει κάποια ολοκληρωμένη συμφωνία. Ωστόσο, οι επαφές συνεχίζονται και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε πρόσφατα νέα επικοινωνία με ποδοσφαιριστή που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν.

Παράλληλα με την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και την αναζήτηση κεντρικού αμυντικού, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί πλέον και στην απόκτηση μέσου, ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τον Μόντσου Ροντρίγκεθ. Χθες σημειώθηκε πρόοδος στις συζητήσεις με τη Χουάρες, ενώ ο Άρης επιδιώκει να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος. Ο ίδιος ο παίκτης παραμένει σε στάση αναμονής, αν και όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στον μεξικάνικο σύλλογο με δανεισμό.

Την ίδια στιγμή, οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις τόσο από αγορές που γνωρίζει καλά ο Ρούμπεν Ρέγες, όπως το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Ισπανία, όσο και από χώρες κοντά στην Ελλάδα.