Από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 23:59.

Στόχος είναι η άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των δομών της ΔΥΠΑ με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, για χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet, ακολουθώντας τη διαδρομή:

– gov.gr

– Εκπαίδευση

– Επαγγελματίες εκπαίδευσης

– Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα, με πανελλαδικό δίκτυο, που περιλαμβάνει:

– 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας,

– 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ),

– 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ),

– 6 Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και

– 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για ‘Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι Σχολές Μαθητείας υλοποιούν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ, τις ΠΕΠΑΣ και τις ΣΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα: https://schools.dypa.gov.gr