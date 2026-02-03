Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του 2026 κατά της Ουκρανίας, με περίπου 450 drone και 71 πυραύλους που στόχευσαν ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές σε έξι περιφέρειες.

Στην επίθεση, που πραγματοποιήθηκε πριν από ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, πάνω από 1.100 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω θερμοκρασιών -25°C, ενώ τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας αναχαίτισε 38 πυραύλους και 412 drones, ενώ ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προτιμά την τρομοκρατία αντί της διπλωματίας κατά τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του 2026 κατά της Ουκρανίας τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, εκτοξεύοντας περίπου 450 drone και 71 πυραύλους. Οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές σε τουλάχιστον έξι περιφέρειες, αφήνοντας πάνω από 1.100 κτίρια στο Κίεβο χωρίς θέρμανση, ενώ οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -25°C. Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, τερματίζοντας μια σύντομη παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις που είχε στηριχθεί από τις ΗΠΑ.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν 71 πυραύλους και 450 drones, εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν 38 πύραυλοι και 412 drones. Οι επιθέσεις στόχευσαν τις περιοχές Σούμι, Χάρκοβο, Κίεβο, Ντνιπροπετρόφσκ, Οδησσό και Βίννιτσια, πλήττοντας κυρίως τις ενεργειακές υποδομές.

«Το να εκμεταλλεύεται κανείς τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα για να τρομοκρατήσει τον κόσμο είναι πιο σημαντικό για τη Ρωσία από το να στραφεί στη διπλωματία», έγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιδρομές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι 1.170 πολυκατοικίες έμειναν χωρίς θέρμανση μετά την επίθεση, ανατρέποντας τις πρόσφατες προσπάθειες αποκατάστασης του ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Ντένις Σμιχάλ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απόπειρα χειμερινής γενοκτονίας», υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα σταθμούς παραγωγής ενέργειας εν μέσω των σκληρότερων συνθηκών του χειμώνα.

Η εταιρεία DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ανέφερε ότι οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί της υπέστησαν ζημιές, σημειώνοντας πως πρόκειται για την ένατη μεγάλη επίθεση στις εγκαταστάσεις της από τον Οκτώβριο. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, η εταιρεία έχει δεχθεί περισσότερες από 220 επιθέσεις.

Πλήγματα σε πολιτιστικά μνημεία

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές στην Αίθουσα Δόξης του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη βάση του Μνημείου της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο. Η υπουργός Πολιτισμού Τετιάνα Μπερέζνα κατήγγειλε το χτύπημα ως «συμβολικό και κυνικό», σημειώνοντας ότι η Ρωσία έπληξε «έναν τόπο μνήμης του αγώνα κατά της επιθετικότητας στον 20ό αιώνα, επαναλαμβάνοντας εγκλήματα στον 21ο αιώνα».

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, περισσότεροι από 1.680 χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το ουκρανικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Διπλωματικές εξελίξεις και διεθνείς αντιδράσεις

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη μιας σύντομης παύσης στα ενεργειακά πλήγματα, την οποία η Ρωσία είχε αποδεχθεί κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Donald Trump. Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει ότι η παύση θα ίσχυε έως την 1η Φεβρουαρίου, ενώ το Κίεβο θεωρούσε πως θα παρατεινόταν για μεγαλύτερο διάστημα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, έφτασε αιφνιδιαστικά στο Κίεβο την Τρίτη, λίγες ώρες μετά τον βομβαρδισμό, όπου συναντήθηκε με τον Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες κατέθεσαν λουλούδια σε μνημείο αφιερωμένο στους Ουκρανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στην εισβολή.

Οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Άμπου Ντάμπι. Το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών παραμένει το κύριο αγκάθι των διαπραγματεύσεων. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία έχει ήδη αναχωρήσει, εκτιμώντας πως υπάρχει πλέον «έδαφος για συνομιλίες».

«Χωρίς πίεση στη Ρωσία, δεν θα υπάρξει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Αυτή τη στιγμή, η Μόσχα επιλέγει τον τρόμο και την κλιμάκωση».