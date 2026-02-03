Από την αποκομιδή απορριμμάτων και τη συντήρηση υποδομών έως τις τεχνικές υπηρεσίες και το πράσινο, οι δημοτικοί υπάλληλοι εκτίθενται καθημερινά σε αυξημένους κινδύνους, συχνά υπό πίεση χρόνου και τις περισσότερες φορές με ελλιπή – ή και ανύπαρκτα – μέσα προστασίας. Τα περιστατικά τραυματισμών – και σε ορισμένες περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων – αναδεικνύουν την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφάλειας, επαρκή εκπαίδευση προσωπικού και ουσιαστικό έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Το πρόσφατο περιστατικό με την αναπνευστική δηλητηρίαση που παρουσίασαν δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου Χανίων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι δύο υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της αποκομιδής εισέπνευσαν χημικές ουσίες, που άγνωστοι είχαν απορρίψει σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή Πύργος στα Κουνουπιδιανά. Μόλις παρουσίασαν συμπτώματα αναπνευστικής δηλητηρίασης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Μάλιστα ο δήμος Χανίων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για το περιστατικό έκθεσης σε χημικές ουσίες ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων βρίσκονται σε εξέλιξη, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. Αξίζει να σημειωθεί πως το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοτικοί υπάλληλοι – κυρίως στον τομέα της καθαριότητας – τραυματίζονται από χημικά και καυστικά υγρά, που κάποιοι πέταξαν στους κάδους απορριμμάτων. Τον Ιούλιο του 2024, στην περιοχή της Νεάπολης Βόλου, υπάλληλος του δήμου υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, όταν κατά την διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων έπεσε πάνω της καυστικό υγρό που περιείχε ο κάδος τον οποίο επιχείρησε να αδειάσει στο απορριμματοφόρο. Η πολύτεκνη εργαζόμενη φορούσε την ώρα της εργασίας προβλεπόμενο καπέλο κι έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Την ίδια χρονική περίοδο, και πάλι στον δήμο Χανίων, χημικά…εκτοξεύθηκαν σε εργαζόμενο ενώ τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς στη χωματερή στο Σχιστό φιάλη υγραερίου που είχε πεταχτεί στα σκουπίδια εξερράγη, με τα θραύσματα να βρίσκουν την εργαζόμενη που στεκόταν 80 μέτρα μακριά. Όπως εξηγούν συνδικαλιστές, τέτοια περιστατικά, δυστυχώς, είναι καθημερινά.

Όπως άλλωστε είχε σημειώσει στα «ΝΕΑ» ο Γραμματέας Οργανωτικού ΠΟΕ-ΟΤΑ, Χριστόδουλος Ευθυμίου, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των νεκρών εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. εν ώρα εργασίας έχει φτάσει τους 91, ενώ οι σοβαρά τραυματίες αγγίζουν τους 214. «Όλα ξεκινούν από την αδιαφορία των αιρετών. Υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν κάνει εδώ και δύο χρόνια διαγωνισμό για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας. Στους δήμους, βάσει νόμου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν γιατροί εργασίας, όπως καταλαβαίνετε πολλοί δήμοι δεν έχουν. Άρα, η νομοθεσία υπάρχει, όπως και η ατιμωρησία».