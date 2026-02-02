Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη δημιουργία αποθέματος σπάνιων γαιών αξίας 12 δισ. δολαρίων, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα, η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αξιακής αλυσίδας. Την πληροφορία επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έπειτα από σχετικά δημοσιεύματα σε διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Bloomberg, το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί κατά 1,7 δισ. δολάρια από ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα προέλθει από δάνειο ύψους 10 δισ. δολαρίων της αμερικανικής Τράπεζας Εισαγωγών-Εξαγωγών (EXIM). Το δάνειο αναμένεται να εγκριθεί και να εκταμιευθεί άμεσα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, γεγονός που θα αποτελέσει ρεκόρ για την τράπεζα.

Στρατηγική σημασία και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Το σχέδιο αφορά βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η άμυνα. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεκίνο αξιοποιεί τον έλεγχο των βιομηχανικών μαγνητών — κρίσιμων για τη χρήση σπάνιων γαιών — ως εργαλείο πίεσης προς γειτονικά κράτη, κυρίως την Ιαπωνία. Οι κινεζικές επιχειρήσεις κατέχουν σημαντικό, αν όχι σχεδόν απόλυτο έλεγχο της αλυσίδας αξίας των σπάνιων γαιών, από την εξόρυξη έως την επεξεργασία και την ενσωμάτωσή τους σε τεχνολογικά προϊόντα.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία στην Ουάσινγκτον, καθώς το Πεκίνο έχει στο παρελθόν απειλήσει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον μοχλό πίεσης στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εμπορικής κλιμάκωσης μετά την ανακοίνωση νέων δασμών από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο.