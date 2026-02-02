Απρόοπτο σημειώθηκε στον αγώνα πυγμαχίας του Τζάρελ Μίλερ με τον Κίνγκλεί Ίμπε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ο 37χρονος πυγμάχος κατάφερε να επικρατήσει, παρά την απρόσμενη εξέλιξη που προκάλεσε γέλια και χειροκροτήματα στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το περουκίνι που φορούσε ο Miller αποκολλήθηκε από το κεφάλι του. Όταν ολοκληρώθηκε ο γύρος, ο Αμερικανός αθλητής το πέταξε στις εξέδρες, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θεατές.

The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight 🤯🤣 The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB 🥊 pic.twitter.com/yTPqHVrVJg — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Μετά τη λήξη του ματς, ο Miller αποκάλυψε ότι έχασε τα φυσικά του μαλλιά λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, εξαιτίας – όπως είπε – μιας «κακής επιλογής σαμπουάν», σύμφωνα με το BBC.

«Έβαλα σαπούνι και ήταν λες και λούστηκα με… αμμωνία. Κυριολεκτικά έχασα τα μαλλιά μου πριν από δύο ημέρες», δήλωσε ο 37χρονος πυγμάχος. «Κάλεσα τον μάνατζέρ μου και του είπα “φέρε μου μία από αυτές τις περούκες” και την εφάρμοσα πολύ γρήγορα. Φίλε, είναι αστείο. Πρέπει να γελάμε με αυτά που συμβαίνουν».