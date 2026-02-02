Όντως υπήρξε έντονο ενδιαφέρον, με τη Λιλ να προσπαθεί να προλάβει τον χρόνο και να κάνει δικό της τον 29χρονο μεσοεπιθετικό, ως δανεικό από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ωστόσο το deadline παρήλθε και έτσι ο Γιαζίτσι θα παραμείνει στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Τούρκος έχει στεφθεί πρωταθλητής τη σεζόν 2020-21 με τη Λιλ, με την οποία είχε καταγράψει 135 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 39 φορές, ενώ είχε δώσει και 15 ασίστ, στις 5 σεζόν που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Γάλλων. Φέτος, έχει αγωνιστεί 20 φορές με την φανέλα του Ολυμπιακού, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει έξι γκολ και έχοντας μοιράσει ισάριθμες ασίστ.