Ο Ρουί Βιτόρια επιστρέφει στους πάγκους, πέντε μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Αλ-Γουάσλ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο 55χρονος Πορτογάλος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 χρόνου, με στόχο να ενισχύσει την ομάδα στην προσπάθειά της για υψηλότερες θέσεις στη λίγκα των ΗΑΕ.

Η Αλ-Γουάσλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 4η θέση, πορεύεται με υπηρεσιακό προπονητή τον Σουηδό Μεσούτ Μεράλ και ελπίζει ότι η εμπειρία του Βιτόρια θα της δώσει την ώθηση που χρειάζεται για να σταθεροποιηθεί στην κορυφή.

Ο Πορτογάλος προπονητής επιστρέφει στην Αραβία για δεύτερη φορά στην καριέρα του, καθώς είχε καθίσει στον πάγκο της Αλ Νασρ από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την παρουσία του.

#حسبما_علمت العقد سيكون لمدة موسم ونصف بين الوصل وروي فيتوريا ✅💯 https://t.co/rWVzAKWNIv — Ahmed Ragab (@ARagab) February 2, 2026