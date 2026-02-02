Η Aegean Airlines ξεκινά απευθείας δρομολόγια από Κωνσταντινούπολη προς Κρήτη από τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας τη χειμερινή και πρώιμη ανοιξιάτικη τουριστική κίνηση στο νησί.

Την άνοιξη προγραμματίζεται η έναρξη απευθείας πτήσεων από Κωνσταντινούπολη προς Σαντορίνη, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου πέραν της αιχμής.

Κατά τη θερινή περίοδο, το δίκτυο της Aegean συμπληρώνεται με απευθείας πτήσεις προς Μύκονο από την τουρκική αγορά.

Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας και σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Πριν την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου αιχμής ξεκινούν φέτος τα δρομολόγια της Aegean Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Κρήτη, Σαντορίνη και Μύκονο. Αυτό ανακοινώθηκε σε εκδήλωση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου προς Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προβολή της Ελλάδας ως ολοκληρωμένο τουριστικό brand με ενισχυμένο ρόλο στην προσπάθεια διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε (28/01/2026) στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Πόλης, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και την Aegean Airlines. Στόχος της δράσης ήταν, η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της Ελλάδας και της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην τουρκική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Country Manager της Aegean Airlines κα Mirey Goldag ανακοίνωσε ότι ξεκινά απευθείας πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη προς την Κρήτη ήδη από τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας ουσιαστικά τη χειμερινή και πρώιμη ανοιξιάτικη τουριστική κίνηση προς το νησί. Παράλληλα, η απευθείας σύνδεση με τη Σαντορίνη προγραμματίζεται να ξεκινήσει την άνοιξη, συμβάλλοντας στη σταδιακή διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση των ταξιδιών εκτός τουριστικής περιόδου αιχμής. Κατά τη θερινή περίοδο, το δίκτυο συμπληρώνεται με απευθείας πτήσεις προς τη Μύκονο, αυξάνοντας τους άμεσα προσβάσιμους από την τουρκική αγορά ελληνικούς προορισμούς.

Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δρομολογίων ενισχύει τη στρατηγική διασποράς των τουριστικών αφίξεων σε περισσότερους μήνες του έτους, υποστηρίζοντας την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σε περισσότερους προορισμούς.

Μεταξύ των 120 προσκεκλημένων στην εκδήλωση συμμετείχαν, εκπρόσωποι κορυφαίων tour operators και ταξιδιωτικών γραφείων, διαμορφωτές γνώμης του τουριστικού κλάδου και δημοσιογράφοι. Την πρωτοβουλία τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουρκικών Τουριστικών Πρακτόρων (TÜRSAB), Firuz Bağlıkaya, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της τουρκικής τουριστικής αγοράς για την Ελλάδα και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η στρατηγική πολιτική επικοινωνίας του ΕΟΤ για τη συστηματική επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διασπορά της ζήτησης σε χρόνο και προορισμούς. Αναδείχθηκε ο πλούτος των εμπειριών που προσφέρει η Ελλάδα ως ολοκληρωμένος και πολυθεματικός τουριστικός προορισμός, με έμφαση στον πολιτισμό, τις εμπειρίες πόλης, τη φύση, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, δήλωσε: «Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των λαών μας. Μέσα από τα ταξίδια ενισχύεται η αμοιβαία κατανόηση, δημιουργούνται σταθερές γέφυρες συνεργασίας και αναδεικνύονται οι κοινές πολιτιστικές αναφορές των δύο κοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τουριστικής κινητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας συμβάλλει ουσιαστικά στη σύσφιξη των σχέσεων και στη δημιουργία νέων προοπτικών συνεργασίας».

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, Μαρία Ραχμανίδου, τόνισε: «Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως ολοκληρωμένου τουριστικού brand με δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επενδύουμε στη στοχευμένη προβολή θεματικών εμπειριών, στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους επαγγελματίες της τουριστικής αγοράς και στη βελτίωση της προσβασιμότητας, ώστε να διευρύνουμε τη διάρκεια και την ποιότητα της τουριστικής ζήτησης από την τουρκική αγορά. Κομβικό ρόλο στη στρατηγική επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου διαδραματίζει η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών».