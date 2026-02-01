Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις απομένουν για την μετακίνηση του Μπενχαμίν Γκαρέ στον Άρη.

Ύστερα από τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί από την προηγούμενη εβδομάδα με τον 25χρονο Αργεντινό εξτρέμ, οι «κιτρινόμαυροι» κατέληξαν τις τελευταίες ώρες και σε οριστική συμφωνία με τη Βάσκο Ντα Γκάμα για τον δανεισμό του άλλοτε παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο παίκτης αναμένεται να αφιχθεί αύριο (02/02) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του για έναν χρόνο, με οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία θα διατηρεί ο Άρης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΑΕ.

Με αυτή την προσθήκη, ο Άρης πραγματοποιεί την τέταρτη μεταγραφική του κίνηση μετά τους Μπουσαΐντ, Χόνγκλα και Κέρκεζ, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω από τον κεντρικό επιθετικό.