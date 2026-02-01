Δημοφιλή
- 1
Υποχρεωτική ψηφιακή ενημέρωση συνταξιούχων για αναδρομικά μέσω νέας πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ
- 2
Έρευνα έδειξε ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει παγκοσμίως - Στη Γροιλανδία αναμένεται να πέσει
- 3
Επιπλέον σύνταξη για συνταξιούχους: Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία!
- 4
Κυκλοφοριακό: Πώς η Μπολόνια θα «κόβει κλήσεις» και στην Αθήνα - «Δαγκώνει» ο νέος Κ.Ο.Κ.
- 5
Έκαναν «έφοδο» σε σούπερ μάρκετ του Βόλου και πέταξαν από τα ράφια τα προϊόντα «Βιολάντα» (video)
- 6
ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα 391 ευρώι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι
- 7
Κακοκαιρία στην Εύβοια: Πλημμύρισαν δρόμοι και πεζοδρόμια, ξεριζώθηκε δέντρο
- 8
Αρκετά γεράσαμε, φτάνει! Νέα μέθοδος επιταχύνει την αναγέννηση των ιστών
- 9
Αλλάζει η «μηχανή» του παγκόσμιου καιρού: Τέλος η La Niña, έρχεται El Niñoι σημαίνει για τον πλανήτη
- 10
Κινεζική Πρωτοχρονιά: Έρχεται το Πύρινο Άλογο - Πώς σας επηρεάζει, όλες οι εκδηλώσεις
Πανό και μηνύματα μνήμης για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (photos)
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης διεξάγεται η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό, με την Τούμπα να τιμά τη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Στην Τούμπα οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού για να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ
Στο γήπεδο της Τούμπας βρέθηκε αντιπροσωπεία των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού της Θύρας 7, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η παρουσία των φίλων των «ερυθρόλευκων» είχε συμβολικό χαρακτήρα, με την κίνηση να γίνεται σε κλίμα σεβασμού. Οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού […]
Γιαννακόπουλος: «Παίκτες και προπονητές θα πρέπει να παραιτηθείτε» (vid)
Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο «Nick Galis Hall» κόντρα στον Άρη μόνο ανησυχία μπορούσε να προκαλέσει. Οι «πράσινοι» γνώρισαν μια ήττα εκτός προγράμματος από τον Άρη, αποτέλεσμα που ουσιαστικά τους απομακρύνει από το πλεονέκτημα έδρας στη δεύτερη φάση της Stoiximan GBL και φέρνει έντονο προβληματισμό ενόψει της συνέχειας. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, […]
Άρης – Παναθηναϊκός 102-95: Ο «Αυτοκράτορας»… καθάρισε τους «πράσινους»
Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Άρης και νίκησε τον Παναθηναϊκό στο «Nick Gallis Hall», με 102-95 στην παράταση, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.