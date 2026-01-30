Η Ελληνική Αστυνομία απαγορεύει όλες τις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την απαγόρευση όλων των συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας ενόψει της συμπλήρωσης 30 ετών από την κρίση των Ιμίων. Το μέτρο θα ισχύσει από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 06:00 το πρωί, έως τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η απαγόρευση αφορά κάθε υπαίθρια δημόσια συνάθροιση που συνδέεται με την επέτειο των Ιμίων και καλύπτει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βασιλίσσης Σοφίας, Πλουτάρχου, Πατριάρχου Ιωακείμ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Σκουφά, Λυκαβηττού, Αμερικής, Σταδίου, Πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Όλγας και εκ νέου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων και βασίζεται σε τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, σύμφωνα με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Η αστυνομία επισημαίνει ότι από τη διεξαγωγή συγκεντρώσεων υπάρχει βάσιμη πιθανότητα διάπραξης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στο κέντρο της πρωτεύουσας, λόγω της αναμενόμενης μαζικότητας και της ταυτόχρονης παρουσίας ομάδων με αντίθετες θέσεις.

Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει ότι το μέτρο θεωρείται απολύτως αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας της πόλης, καθώς δεν υφίσταται ηπιότερο μέσο που να διασφαλίζει αποτελεσματικά τους ίδιους σκοπούς χωρίς να θίγεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία του συνέρχεσθαι.