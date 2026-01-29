Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 21′ με τον Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά η Λυών αντέδρασε άμεσα και στο 34′ έκανε το 1-1 στο ματς της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Ο Ιμπέρ ήταν ο σκόρερ της γαλλικής ομάδας. Ο 17χρονος μπήκε στην περιοχή από αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και πλάσαρε με εσωτερικό φάλτσο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Τσιφτσής είχε κάνει σημαντική απόκρουση σε σουτ του Ντε Καρβάλιο.

Δείτε το 1-1:

Σαν να μην έφτανε η ισοφάριση από τους Γάλλους, ο ΠΑΟΚ στο 41′ έμεινε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.