Ο Ολυμπιακός δεν λύγισε μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ και με αποφασιστικότητα επανήλθε άμεσα στο προβάδισμα απέναντι στον Άγιαξ, με τον Έσε να διαμορφώνει το 2-1 με εντυπωσιακή γυριστή κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Τσικίνιο.

Σκηνικό έντασης στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», όπου ο Άγιαξ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 69ο λεπτό με πέναλτι του Ντόλμπεργκ, ακυρώνοντας το γκολ του Μάρτινς στο 52’, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν ξανά, κρατώντας ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στα playoffs του Champions League.

Πρωταγωνιστής της φάσης ήταν ο Σαντιάγο Έσε, ο οποίος με εξαιρετική γυριστή κεφαλιά από κοντινή απόσταση, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο από αριστερά, έστειλε τη μπάλα στη γωνία της εστίας των Ολλανδών, χαρίζοντας εκ νέου το προβάδισμα στον Ολυμπιακό.

