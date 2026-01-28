Στο Άμστερνταμ, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν αισθητή την παρουσία τους, δίνοντας δυναμικό παλμό στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Περίπου 2.600 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στις εξέδρες της Johan Cruyff Arena, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και υποστηρίζοντας με πάθος τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η φωνή και η ενέργεια των οπαδών έγιναν η… έξτρα δύναμη για την ελληνική ομάδα κόντρα στον Άγιαξ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.