Ο Άγιαξ προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού από αριστερά με κάθετη μπαλιά μέσα στην καρδιά της περιοχής αλλά ο Τζολάκης απομάκρυνε. Οι ερυθρόλευκοι στάθηκαν τυχεροί με το ριμπάουντ να πηγαίνει στον Όσκαρ Γκλουχ, ο οποίος αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση.
Δημοφιλή
- 1
Ο άνθρωπος πίσω από τη «Βιολάντα» – Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης
- 2
Κτηματολόγιο: Δύσκολη η ανάκτηση γεωτεμαχίων που δεν δηλώθηκαν
- 3
Ο «Έλληνας» Ραζβάν Λουτσέσκου που έχασε την «οικογένειά του» στη Ρουμανία
- 4
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια
- 5
Ανατροπή με τις Αλκυονίδες: Γιατί δεν θα έρθουν φέτος - Ο ρόλος της «πτώσης» του ατμοσφαιρικού βουνού
- 6
ΑΣΕΠ: Τέλος στην εξειδίκευση - Εξισώνονται όλα τα μεταπτυχιακά
- 7
Η «θρυλική» γκολάρα του Ζέλσον Μάρτινς κόντρα στον Άγιαξ μετά από καταπληκτική συνεργασία με τον Ταρέμι (vid) -
- 8
Παράταση «ανάσα» για τις παλιές ταυτότητες - Πού θα γίνονται δεκτές και πού όχι
- 9
Απίστευτη ανακάλυψη: Το μυστικό της ζωής σε ένα λατομείο της Κίνας - 100 άγνωστα πλάσματα που έζησαν πριν 500 εκα
- 10
Προσοχή! Έως 31 Ιανουαρίου η απόφαση που καθορίζει τη σύνταξή σου
Champions League: Τελική βαθμολογία και αποτελέσματα, 18ος ο Ολυμπιακός μετά τον θρίαμβο
Ο Ολυμπιακός έλαμψε για μια ακόμη βραδιά στην Ευρώπη, παίρνοντας το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Champions League, μετά το εκτός έδρας 2-1 επί του Αγιαξ
Champions League: Αυτοί είναι υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα νοκ-άουτ ματς
Δείτε πώς διαμορφώνεται ο δρόμος του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα στο Champions League
Θρυλική βραδιά στην Ευρώπη: Ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League
Ονειρική βραδιά για τους Πειραιώτες που με δύο εντυπωσιακά γκολ άλωσαν για πρώτη φορά την έδρα του Άγιαξ
Τρομερή απομάκρυνση του Ρέτσου πάνω στην γραμμή, κράτησε το 2-1 (vid)
Μεγάλη επέμβαση του Παναγιώτη Ρέτσου στο 86’, μια απόκρουση που ήταν σωτήρια και κράτησε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αγιαξ. Πιο συγκεκριμένα ο Ρέτσος έδιωξε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει την γραμμή σε κεφαλιά του Βέγκχορστ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε μεγάλες […]
Η γκολάρα του Έσε που «πάγωσε» την Johan Cruyff Arena
Ο Ολυμπιακός δεν λύγισε μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ και με αποφασιστικότητα επανήλθε άμεσα στο προβάδισμα απέναντι στον Άγιαξ, με τον Έσε να διαμορφώνει το 2-1 με εντυπωσιακή γυριστή κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Τσικίνιο. Σκηνικό έντασης στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα», όπου ο Άγιαξ έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 69ο λεπτό με πέναλτι του […]