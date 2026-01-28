Μεγάλη επέμβαση του Παναγιώτη Ρέτσου στο 86’, μια απόκρουση που ήταν σωτήρια και κράτησε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αγιαξ. Πιο συγκεκριμένα ο Ρέτσος έδιωξε τη μπάλα πριν εκείνη περάσει την γραμμή σε κεφαλιά του Βέγκχορστ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε μεγάλες […]