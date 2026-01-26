Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ναυάγιο του φέρι M/V Trisha Kerstin 3 στις Φιλιππίνες, όπου επέβαιναν πάνω από 350 άτομα.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου στις 01:50 τοπική ώρα, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σαμποάνγκα προς τη νήσο Χολό.

Έως το μεσημέρι, 316 επιβάτες είχαν διασωθεί, ενώ 28 παραμένουν αγνοούμενοι σύμφωνα με το λιμενικό σώμα.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φέρι με περισσότερους από 350 επιβαίνοντες βυθίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος της χώρας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον 18 αγνοουμένων.

Το πλοίο M/V Trisha Kerstin 3 εξέπεμψε σήμα κινδύνου περίπου στη 01:50 (τοπική ώρα, 20:50 ώρα Ελλάδας), ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, προς τη Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά.

Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν επιβεβαιωθεί 15 θάνατοι, 316 διασώσεις και τουλάχιστον 28 αγνοούμενοι, όπως δήλωσε αξιωματικός του λιμενικού, ο Ρόμελ Ντούα. «Αεροσκάφος του λιμενικού βρίσκεται εν πτήσει για να συμμετάσχει στην επιχείρηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το ναυτικό και η πολεμική αεροπορία επίσης ανέπτυξαν μέσα στην περιοχή».

Το ναυάγιο σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, περίπου πέντε χιλιόμετρα ανατολικά της νήσου Μπάλουκ-Μπάλουκ, στην επαρχία Μπασίλαν. Εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες, σημείωσε ότι «η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή».

Επιχείρηση διάσωσης και έρευνα

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το λιμενικό δείχνει επιζώντες να ανασύρονται από τη θάλασσα και να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες. Σε άλλο οπτικοακουστικό υλικό, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται κραυγές ναυαγών που ζητούν βοήθεια μέσα στο σκοτάδι.

«Δεν μπορούμε να πούμε ως αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του ναυαγίου», ανέφερε ο κ. Ντούα, επισημαίνοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης», πρόσθεσε. Το λιμενικό τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι το πορθμείο δεν ήταν παραφορτωμένο, όπως συχνά συμβαίνει στις Φιλιππίνες.

Συχνά ναυτικά δυστυχήματα

Τα φέρι αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 7.100 νησιά. Πολλά από αυτά είναι ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβάλλονται σε ελέγχους, ενώ συχνά παραφορτώνονται με επιβάτες και φορτία.

Η χώρα έχει βιώσει αρκετές ναυτικές τραγωδίες. Το 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρούστηκε με πετρελαιοφόρο, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 4.300 ανθρώπων – τη χειρότερη ναυτική καταστροφή σε καιρό ειρήνης παγκοσμίως.

Το 2015, το φέρι Kim Nirvana αναποδογύρισε λίγο μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 61 άτομα, ενώ το 2023 πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3, στο ίδιο δρομολόγιο Σαμποάνγκα–Χολό, προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 30 επιβατών.

