Αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, θα διεξαχθεί άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10:30 έως τις 13:00.

Η άσκηση εντάσσεται στις τακτικές ασκήσεις έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα κινητοποιηθούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς του αερολιμένα, ενώ θα γίνονται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ για την ενημέρωση των επιβατών.

Μία Άσκηση Ετοιμότητας Ευρείας Κλίμακας με τίτλο «Ατύχημα Αεροσκάφους στον Αερολιμένα» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, από τις 10:30 έως τις 13:00, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών ασκήσεων έκτακτης ανάγκης που διεξάγει ο αερολιμένας, βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Στο σενάριο περιλαμβάνεται κινητοποίηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα γίνονται ανακοινώσεις στο τέρμιναλ, προκειμένου να ενημερώνονται οι επιβάτες για τη διαδικασία.

Όπως διευκρινίζεται, η άσκηση δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του αεροδρομίου ούτε τις προγραμματισμένες πτήσεις.