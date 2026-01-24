Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την πρόθεσή του να επαναλάβει την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους προς τις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε τη συμβολή των στρατευμάτων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» και ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν τους χρειάστηκαν» στον πόλεμο του Αφγανιστάν (2001-2021).

Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ ως «απαράδεκτες» και τόνισε ότι ο Μακρόν επιθυμεί να συμπαρασταθεί και να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη του προς τις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών.

Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την πρόθεσή του να επαναλάβει την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους προς τις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν, μετά τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε τη συμβολή των στρατευμάτων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις (του Τραμπ) δεν επιδέχονται σχολιασμού. Ο πρόεδρος επιθυμεί να συμπαρασταθεί και να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη του στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών», ανέφερε το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Τραμπ, οι στρατιώτες των χωρών του ΝΑΤΟ «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ποτέ δεν τους χρειάστηκαν» στον πόλεμο που διήρκεσε από το 2001 έως το 2021.

Η Γαλλία συμμετείχε ενεργά στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν από το 2001 έως το 2014, καταγράφοντας 89 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες στρατιώτες.

Και ο Στάρμερ

Σημειώνεται ότι και ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «προσβλητικές και ειλικρινά αποκρουστικές» τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δράση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι τα σχόλια του Αμερικανού ηγέτη προσβάλλουν τη μνήμη των στρατιωτών που θυσιάστηκαν στο πεδίο της μάχης.

«Θεωρώ τις παρατηρήσεις του προέδρου Τραμπ προσβλητικές και ειλικρινά αποκρουστικές και δεν μου προκαλεί έκπληξη ότι προκάλεσαν τέτοιο πόνο στους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Στάρμερ σε δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι, αν ο ίδιος είχε κάνει παρόμοια σχόλια, «σίγουρα θα ζητούσε συγγνώμη».

Ο πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στους 457 Βρετανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, από το 2001 έως το 2021, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.