Πρόκειται για μια σειρά συστημάτων υποβοήθησης που συντελούν την ημιαυτόνομη οδήγηση. Το πιο σημαντικό ότι τα συστήματα αυτά αυξάνουν την οδική ασφάλεια, με στόχο την μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους, εξαιτίας του ανθρώπινου λάθους.

Το νέο χωροδικτύωμα των συστημάτων υποβοήθησης ADAS είναι ήδη υποχρεωτικά για τα μοντέλα που παίρνουν έγκριση τύπου από τον Ιούλιο του 2022 . Το συγκεκριμένο πακέτο ασφαλείας έχουν μερίδιο «ευθύνης» σε ένα σημαντικό ποσοστό για την αύξηση των τιμών των νέων μοντέλων τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τον εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων με τις υποχρεωτικές υβριδικές ή αμιγώς εκδόσεις.

Στα πιο σημαντικά συστήματα που υπάρχει πλέον στα περισσότερα μοντέλα, τόσο στα μεγάλα αλλά και στα μικρότερα, είναι το Attention Assist που παρακολουθεί τον οδηγό σε περίπτωση κόπωσης ή υπνηλίας, το Alcolock που δεν ενεργοποιεί τον κινητήρα εάν είναι μεθυσμένος ο οδηγός.

Ειδικότερα για το σύστημα εντοπισμού της κόπωσης του οδηγού ή της υπνηλίας η νέα τεχνολογία φέρει μια κάμερα που σκανάρει συνεχώς το πρόσωπο του οδηγού. Μάλιστα, συνεργάζεται με προηγμένο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ώστε να επεξεργάζεται τα δεδομένα. Εφόσον ο οδηγός διαπιστωθεί ότι είναι κουρασμένος, κλείνει τα μάτια του ή και δυσκολεύεται να διατηρήσει ομαλή την πορεία του αυτοκινήτου του, τότε, θα εκπέμπει υποχρεωτικά προειδοποιητικά σήματα έως ότου αντιληφθεί όσο το δυνατόν καλύτερα τον κίνδυνο.

Επίσης, υπάρχει το Reverse Detection που παρακολουθεί την κυκλοφορία κατά την οπισθοπορεία.

Μεταξύ των νέων συστημάτων είναι το Intelligent Blind Spot Intervention, που παρέχει στους οδηγούς ένα επιπλέον ζεύγος ματιών, όταν προσπερνούν στον αυτοκινητόδρομο, αποτρέποντας τις συγκρούσεις με άλλα οχήματα, κρυμμένα σε τυφλά σημεία. Αλλά και το ProPilot Assist, που βοηθά το αυτοκίνητο να ανιχνεύει την επιβράδυνση της κυκλοφορίας, τα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά παρέχοντας υποστήριξη σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομερείς πληροφορίες χάρτη.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Warning). Πρόκειται για το σύστημα που αποτρέπει την ακούσια αλλαγή λωρίδας κατά την οδήγηση. Όταν το όχημα αρχίσει σταδιακά να εκτρέπεται της πορείας του χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, τότε ο οδηγός ειδοποιείται ή μέσω ηχητικού σήματος ή οπτικού ή με μια μικρή δόνηση στο τιμόνι. Αν στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου υπάρχει και το Lane Keeping System τότε το αυτοκίνητο μπορεί να διορθώσει μόνο την πορεία του και να επανέλθει στο κέντρο της λωρίδας.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να σωθούν χάρη στην ύπαρξη αυτών των συστημάτων πάνω από 25.000 ζωές και να αποτρέψει 140.000 σοβαρούς τραυματισμούς έως το 2038.