Η Finnair ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελσίνκι και Θεσσαλονίκης, τρεις φορές την εβδομάδα, από 4 Μαΐου 2026, ενισχύοντας τη δημοτικότητα της Ελλάδας ως προορισμού για τους Φινλανδούς.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης MATKA TRAVEL FAIR 2026 που διεξήχθη στο Ελσίνκι από 15 έως 18 Ιανουαρίου 2026, όπου συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ. ο ΕΟΤ.

Στο περίπτερο του ΕΟΤ παρευρέθηκαν η πρέσβης της Ελλάδας στη Φινλανδία Ναταλία Καραγεώργου, ο σύμβουλος πρεσβείας Α΄ Δημήτρης Καρακωνσταντής και η διευθύνουσα του Προξενικού Γραφείου Ευθαλία Ζαχαριουδάκη.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ., προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ανακοινώθηκε ότι η Finnair θα συνδέει απευθείας το Ελσίνκι με τη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα, με έναρξη των δρομολογίων στις 4 Μαΐου 2026 και διάρκεια καθ’ όλη τη θερινή περίοδο.

Το περίπτερο του ΕΟΤ επισκέφθηκαν η πρέσβης της Ελλάδας στη Φινλανδία, Ναταλία Καραγεώργου, ο σύμβουλος πρεσβείας Α΄ Δημήτρης Καρακωνσταντής και η διευθύνουσα του Προξενικού Γραφείου, Ευθαλία Ζαχαριουδάκη.

Η Ελλάδα στην κορυφή των προτιμήσεων των Φινλανδών

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Τουριστικών Οργανισμών Φινλανδίας Smal.fi (13 Ιανουαρίου 2026), το 2025 πωλήθηκαν περίπου 595.000 τουριστικά πακέτα για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Φινλανδών ταξιδιωτών, με σχεδόν 209.000 πακέτα το 2025. Ακολουθεί η Ισπανία, με περίπου 161.000 πακέτα, σημειώνοντας μείωση 13,9% σε σχέση με το 2024.

Η ελληνική παρουσία στη MATKA 2026

Συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ ήταν οι Περιφέρειες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και η Ομοσπονδία Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων, που αριθμεί 11 συλλόγους με 460 Φινλανδούς μέλη.

Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης, στις 15 Ιανουαρίου 2026, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας πραγματοποίησε συναντήσεις Β2Β με εκπροσώπους τουριστικών μέσων όπως τα Travel News και Mondo, καθώς και με τουριστικούς οργανισμούς όπως ο Apollo, που διαθέτουν πακέτα για ελληνικούς προορισμούς.

Ρεκόρ συμμετοχών και διεθνής προβολή

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στη φετινή MATKA συμμετείχαν περίπου 1.000 εκθέτες από 60 χώρες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 56.400. Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί όπως οι NLTG (Tjäreborg) και Neckermann Nordic, καθώς και κρατικοί τουριστικοί φορείς από χώρες της Ε.Ε. και εκτός αυτής, όπως η Ισπανία, η Κροατία, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ταϊλάνδη και η Ιαπωνία.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΟΤ