Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι είχε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με Αμερικανούς εκπροσώπους σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

«Οι συναντήσεις διεξάγονται με εποικοδομητικό τρόπο και όλο και περισσότεροι άνθρωποι τώρα συνειδητοποιούν την ορθότητα της ρωσικής θέσης» για την ειρήνη στην Ουκρανία, ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, η συνάντηση διήρκησε περίπου δύο ώρες.