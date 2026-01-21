Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε δήμους της νότιας Ρωσίας, με επτά εξ αυτών να νοσηλεύονται, ενώ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε τουλάχιστον 15 οχήματα.

Η επίθεση περιελάμβανε drone που έπληξαν πολυκατοικία στο χωριό Ταχταμουκάισκι της Δημοκρατίας Αντιγκέγια στον βόρειο Καύκασο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Μουράτ Κουμπίλοφ.

Στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ένα drone κατέπεσε κοντά σε πολυκατοικία σε κοινότητα νότια της πρωτεύουσας, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

Ο κυβερνήτης της Δημοκρατίας Αντιγκέγια, στον βόρειο Καύκασο, Μουράτ Κουμπίλοφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι drone χτύπησε πολυκατοικία σε χωριό της περιοχής Ταχταμουκάισκι. Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, ενώ επτά νοσηλεύονται. Ο ίδιος ανέφερε πως τουλάχιστον 15 οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Στην γειτονική περιφέρεια Κρασναντάρ, στη Μαύρη Θάλασσα, ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ δήλωσε ότι drone συνετρίβη κοντά σε πολυκατοικία σε κοινότητα νότια της πρωτεύουσας της περιφέρειας.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας, που περιλαμβάνει 177 διαμερίσματα, απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας για τους πληγέντες.

Ο Καντράτιεφ πρόσθεσε ότι δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές από επιδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Πριμόρσκα-Αχτάρσκ. Επιπλέον, θραύσματα drones έπεσαν στη Σότσι, τη μεγαλύτερη παραθαλάσσια πόλη της περιοχής, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.