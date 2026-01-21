Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης παραμένει σε επιφυλακή λόγω θυελλωδών ανέμων που πλήττουν το νησί.

Έχουν σημειωθεί περιορισμένες ζημιές, όπως κοπή δέντρων, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και η υποχώρηση τμήματος γέφυρας στην Πλατεία Ερυθραίας με υλικές ζημιές.

Ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός δήλωσε ότι δεν υπήρξαν προβλήματα στις πτήσεις και ότι, σύμφωνα με το νεότερο δελτίο καιρού, θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Σε επιφυλακή παραμένει ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνεχίζουν να πλήττουν το νησί. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Λεονταράκη, δεν έχουν καταγραφεί σοβαρά περιστατικά, πέρα από την πτώση δέντρων σε ορισμένες περιοχές και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν νωρίτερα.

Ο κ. Λεονταράκης ανέφερε ακόμη πως σημειώθηκε υποχώρηση τμήματος από τη γέφυρα πάνω από την Πλατεία Ερυθραίας, το οποίο έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι θα αρχίσει να εκτονώνεται η ένταση των φαινομένων», δήλωσε ο ίδιος, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του Αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης», Ιάκωβο Ουρανό, δεν υπήρξαν προβλήματα στις πτήσεις. Όπως έγινε γνωστό από το νεότερο δελτίο καιρού, κανονικά θα πραγματοποιηθούν και τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Ηρακλείου.