Σήμερα, Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος, Αγίου Πατρόκλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αγνή, Αγνούλα.

Ευγένιος, Ευγένης*,

Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα*,

Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη*,

Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας,

Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά,

Πάτρα, Πατρούλα.

Αγία Αγνή

Η Αγία Αγνή γεννήθηκε στη Ρώμη, από ευγενείς γονείς. Ως σκοπό της ζωής της έθεσε να φέρνει τις ψυχές στον δρόμο του Χριστού. Καταγγέλθηκε όμως σε κάποιον άρχοντα, ο οποίος την διέταξε ν’ αρνηθεί την πίστη της.

Ο πανούργος άρχοντας για να σπιλώσει την τιμή της και να την κάμψει την έριξε σε κάποιο πορνείο. Όμως η Αγία Αγνή, προσευχόμενη προκάλεσε σεισμό και οι γυναίκες του πορνείου την έβγαλαν έξω από αυτό.

Για να ικανοποιήσει τη μανία του ο άρχοντας την έριξε στη φωτιά και έτσι παρέδωσε τη ψυχή της με μαρτυρικό τρόπο (303 – 305 μ.Χ.). Μόλις έσβησε η φωτιά, κάποιοι Χριστιανοί πήραν κρυφά το τίμιο λείψανό της και το ενταφίασαν με τιμές, δοξάζοντας τον Θεό.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς.

☀ Ανατολή ήλιου: 07:37 – Δύση ήλιου: 17:35

🌒 Σελήνη 2.5 ημερών