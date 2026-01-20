Η Ρωσία έχει προετοιμάσει μαζικό χτύπημα κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς όπως σημείωσε είναι άγνωστο πότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν στην επίθεση.

In the coming days, we must remain extremely vigilant—Russia has prepared for a massive strike and is waiting for the moment to carry it out. Please pay close attention to air raid alerts. Every region must be ready to respond quickly and support our people. pic.twitter.com/eC5mH7QmMc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει στο μήνυμα του τα εξής: «Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας».