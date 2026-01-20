Η Ρωσία έχει προετοιμάσει μαζικό χτύπημα κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με βιντεοσκοπημένο μήνυμα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς όπως σημείωσε είναι άγνωστο πότε οι ρωσικές δυνάμεις θα προχωρήσουν στην επίθεση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει στο μήνυμα του τα εξής: «Τις επόμενες ημέρες, πρέπει να παραμείνουμε σε αυξημένη επαγρύπνηση  η Ρωσία έχει προετοιμαστεί για μια μαζική επίθεση και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να την πραγματοποιήσει. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Κάθε περιοχή πρέπει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί γρήγορα και να υποστηρίξει τον λαό μας».

