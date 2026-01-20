Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σήμερα σε κατεδάφιση κτιρίων εντός της έδρας της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», επιχειρώντας να δικαιολογήσει την επιχείρηση.

Αντίθετα, η UNRWA κατήγγειλε «μια πρωτοφανή επίθεση», με αξιωματούχους της να κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων. Ο Ρόλαντ Φρίντριχ, διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δήλωσε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ».

Ο εκπρόσωπος της UNRWA, Τζόναθαν Φάουλερ, υπογράμμισε ότι «όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», καλώντας τις ισραηλινές αρχές να τηρήσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους.