Νέα παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 για την προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων στη β’ φάση του πιλοτικού προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η παράταση αφορά δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στόχος είναι η διευκόλυνση της συμμετοχής τους και η απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων προσβασιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των πολιτών έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές απλουστεύσεις στη διαδικασία:

– Για παρεμβάσεις που αφορούν κινητό εξοπλισμό δεν απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού ούτε δικαιολογητικά σχετικά με το ακίνητο (Ε1, Ε9 κ.λπ.).

– Για παρεμβάσεις που δεν χρειάζονται άδεια μικρής κλίμακας, στο παρόν στάδιο υποβάλλονται μόνο φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης του χώρου. Η βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

– Μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας ή πρόκειται για αναβατόριο, υποβάλλεται τεχνική έκθεση μηχανικού. Η σχετική άδεια πρέπει να κατατεθεί στο τελικό στάδιο.

Επιπλέον, προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις για παρεμβάσεις που αφορούν κωφούς και βαρήκοους, καθώς αρκετές από αυτές εντάχθηκαν πλέον στην κατηγορία α.

Μέχρι σήμερα, 1.311 άτομα έχουν λάβει την προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 50% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις. Επιπλέον 428 δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή εντός της εβδομάδας, ενώ 165 έχουν ήδη υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Δύο άτομα έχουν ολοκληρώσει πλήρως τις εργασίες.

Η απόφαση για την παράταση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αιτούντες με προεγκεκριμένες αιτήσεις να προχωρήσουν σε έργα που ενισχύουν ουσιαστικά την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.